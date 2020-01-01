Банкротство физического лица


Списание долгов через суд

У должников, которым удалось списать свои долги посредством признания банкротства, зачастую нет имущества для продажи и полного или частичного погашения задолженности. Следует отметить, что его отсутствие – никак не влияет на процедуру списания долгов. Этот фактор также способен сократить сроки проведения данной процедуры. В случае, когда имущество отсутствует, основное задание фин. управляющего при официальном признании банкротства убедится:

  • у должника на самом деле отсутствует имущество;

  • в действиях стороны, которую нужно признать банкротом, нет криминала;

  • в течение последних трех лет клиент не совершал никаких сделок с имуществом, которые могли бы негативно сказаться на его кредитной истории или ущемлять права кредиторов;

В случае, когда все пункты соблюдены, суд завершает официальную процедуру признания банкротства и списывает с банкрота все долги.

Следует отметить, что даже после признания банкротства суд не сразу списывает все долги. Это происходит только при определенных обстоятельствах:

  • Банкрот не может рассчитаться с долгами, скопившимися за три года по объективным причинам:

    • лишение работы и возможности повторно трудоустроиться;

    • низкий уровень дохода, из-за чего не хватает финансов на содержание семьи;

  • При процедуре займов или кредитовании клиент действовал добросовестно. Он не предоставлял организации ложные документы;

  • Должник ранее не привлекался к ответственности по следующим причинам: задолженности по кредитам, уклонение от неуплаты налогов, мошенничество

  • Добровольное выполнение рекомендаций суда, а также полная открытость;

В случае официального подтверждения банкротства с должника списываются следующие долги:

  • банковские кредиты;

  • займы и микрозаймы в финансовых организациях;

  • долги перед юрлицами;

  • налоги и сборы;

  • долги поставок и договоров;

Существуют также долги, которые не списываются даже при условии признания банкротства. Так, например, суд не будет списывать штрафы (как административные, так и уголовные).

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Наименование работ Стоимость, руб.
Ведение процедуры под ключ 40.000 руб
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