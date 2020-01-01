У должников, которым удалось списать свои долги посредством признания банкротства, зачастую нет имущества для продажи и полного или частичного погашения задолженности. Следует отметить, что его отсутствие – никак не влияет на процедуру списания долгов. Этот фактор также способен сократить сроки проведения данной процедуры. В случае, когда имущество отсутствует, основное задание фин. управляющего при официальном признании банкротства убедится:
у должника на самом деле отсутствует имущество;
в действиях стороны, которую нужно признать банкротом, нет криминала;
в течение последних трех лет клиент не совершал никаких сделок с имуществом, которые могли бы негативно сказаться на его кредитной истории или ущемлять права кредиторов;
В случае, когда все пункты соблюдены, суд завершает официальную процедуру признания банкротства и списывает с банкрота все долги.
Следует отметить, что даже после признания банкротства суд не сразу списывает все долги. Это происходит только при определенных обстоятельствах:
Банкрот не может рассчитаться с долгами, скопившимися за три года по объективным причинам:
лишение работы и возможности повторно трудоустроиться;
низкий уровень дохода, из-за чего не хватает финансов на содержание семьи;
При процедуре займов или кредитовании клиент действовал добросовестно. Он не предоставлял организации ложные документы;
Должник ранее не привлекался к ответственности по следующим причинам: задолженности по кредитам, уклонение от неуплаты налогов, мошенничество
Добровольное выполнение рекомендаций суда, а также полная открытость;
В случае официального подтверждения банкротства с должника списываются следующие долги:
банковские кредиты;
займы и микрозаймы в финансовых организациях;
долги перед юрлицами;
налоги и сборы;
долги поставок и договоров;
Существуют также долги, которые не списываются даже при условии признания банкротства. Так, например, суд не будет списывать штрафы (как административные, так и уголовные).
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